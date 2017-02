Campioana Romaniai, Astra Giurgiu a jucat, joi seara, primul meci din istoria sa in primavara Cupelor Europene, impotriva belgienilor de la Genk, la Giurgiu. S-a terminat 2-2, un rezultat care convine de minune echipei flandre.



Desi campioana Romaniei a inceput in forta meciul dominand autoritar, in minutul 25 Genk a deschis scorul prin Castagne, care a profitat de o inexactitate a lui Sapunaru, apoi a lui Geraldo si Lung jr.

Cu doua minute inainte de finalul primei reprize, Astra a egalat cu un sut perfect al lui Budescu din interiorul careului, dupa o pasa lui Teixeira.

Genk a trecut in avantaj cand mai erau doar 7 minute pana la sfarsitul partidei, dupa o grava eroare a lui Seto la mijlocul terenului, dar acelasi Seto avea sa-si repare greseala in minutul 90, cand a finalizat cu capul o centrare de pe partea stanga a lui Daniel Florea.

Astra a ajuns in 16-imi dupa ce-a terminat pe locul 2 in Grupa E, din care au mai facut parte AS Roma, Viktoria Plzen si Austria Viena. De partea cealalta, Genk a castigat Grupa F, unde le-a avut adversare pe Athletic Bilbao, Rapid Viena si Sassuolo.

Campioana Romaniei vine dupa doar un meci oficial disputat in acest an, 1-0 cu ASA Targu Mures, in timp ce oaspetii din seara aceasta au nu mai putin de 9 jocuri in 2017.

Atat Astra, cat si Gent ocupa locul 7 in clasamentele competitiilor interne la care iau parte.

ECHIPELE DE START:

Astra: Lung – Geraldo Alves, Săpunaru, Fabricio – Stan, Seto, Filipe Teixeira, Junior Morais – Ioniţă, Niculae, Budescu

Rezerve: Iliev – Buş, Florea, Moise, Oroş, Nicoară, Piţian

Antrenor: Marius Şumudică

GENK: Ryan – Castagne, Brabec, Colley, Uronen – Kumordzi, Heynen – Schrijvers, Pozuelo, Trossard – Samatta

Rezerve: Jackers – Walsh, Boetius, Buffel, Berge, Janssens, Zebli

Antrenor: Albert Stuivenberg