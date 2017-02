Gigi Becali a sustinut ca echipa sa va purta denumirea de FCSB numai un an, pentru ca apoi va reveni la numele de Steaua, fiind convins ca va castiga procesul cu Armata, la Inalta Curte de Casatie si Justitie.



Gigi a recunoscut ca a optat pentru schimbarea denumirii pentru a nu avea probleme cu UEFA in toamna, cand echipa va evolua in cupele europene.

„E scandalul asta. O sa vedeti ca la Curtea Suprema o sa avem dreptate. Dar de ce fac eu aceasta strategie? Noi trebuie sa luam licenta. Eu am intrebat pe ce nume luam licenta. Argaseala a spus ca pe Steaua. Eu i-am spus ca in doua-trei luni vine motivarea si trebuie sa schimbam denumirea si sa parem neseriosi. Mergem pe FCSB, avem marca FCSB, nu e nicio problema. Daca o schimbam in timpul competitiei europene e urat.

Asa ca o schimbam de acum si cand o sa se judece procesul definitiv revenim. Numele Steaua este rezervat doi ani la Registrul Comertului si nu il pierdem. La Curtea Suprema va mai dura maxim un an de zile, deci la anul pe vremea asta o sa fim din nou Steaua„, a spus Becali la Sport.ro.

Curtea de Apel Bucuresti a decis ca societatea care administreaza clubul lui Becali trebuie sa isi schimbe numele in asa fel incat noua denumire sa nu mai contina cuvintele Steaua sau Steaua Bucuresti.