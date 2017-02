Arbitrajul romanesc are viitor, iar asta o dovedeste faptul ca un brasovean de 25 de ani a ajuns sa arbitreze in Ligue Two (liga a IV-a din Anglia), informatie facuta publica, in exclusivitate pentru Sport Total FM, de catre Marius Beudeanu, fostul asistent FIFA si instructor UEFA pentru arbitri asistenti.



„Adrian Duicu, un arbitru de 25 de ani din Brasov, mi-a dat informatia cu Clattenburg, ca a parasit arbitrajul englez, un arbitru roman pe care o sa-l vedem arbitrand, cat de curand, din postura de rezerva, in Premier League, pentru ca la aceasta ora arbitreaza in liga a 4-a! Va spun ca el nu avea loc sa arbitreze in Liga a III-a din Romania …

Revenind la decizia lui Clattenburg, mai intai a plecat Howard Webb din fotbalul englez, in USA, unde este consultant pe probleme tehnice de aplicare a tehnologiei Goal Line si Video Sistem Referee pentru federatia nord-americana de fotbal, pentru 1,2 milioane de euro anual. Clattenburg va fi un coordonator al arbitrajului din Arabia Saudita. Nu stiu daca va mai oficia vreun meci in viitor”, a spus Marius Beudeanu, la „Fluier final”.