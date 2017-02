In minutul 13 al partidei dintre Astra Giurgiu si Genk, in turul 16-imilor Europa League, Budescu a avut o actiune in banda dreapta, a patruns in careu, dar adversarul a reusit sa-l deposedeze, dupa ce l-a busculat fara sa vrea pe mijlocasul roman. Specialistul Sport Total FM pe probleme de arbitraj, Marius Beudeanu, a analizat repede faza si a dat un verdict.



„Un moment asemanator s-a petrecut la partida dintre Steaua si Voluntari, etapa trecuta. Nita a pus mana in pieptul unui adversar, o ciudata reactie, iar toti parerologii s-au repezit sa spuna ca a fost penalty. Eu am spus si o spun si acum, nu cred ca in spiritul jocului se impunea sa se arate punctul cu var.

Astazi, intr-o faza mult mai clara, in sensul ca Budescu a fost busculat clar de adversar, desi acesta nu o face in mod intentionat, si nu s-a dat penalty, decizie corecta. Asta inseamna sa ai experienta, sa ai maturitate sportiva. Faza a inceput in afara suprafetei de pedeapsa si amandoi s-au luptat pentru balon, iar in careu Budescu a cazut peste adversar, care a incercat sa se ridice repede incercand sa indeparteze balonul cat mai repede din zona.”, a declarat Marius Beudeanu, in cadrul emisunii „Fluier final”.