In ultimul act, Kazma, echipa pregatita de antrenorul roman, va juca impotriva liderului la zi din campionatul intern, Al Kuwait, detinatoarea trofeului.



„O performanta importanta pentru mine si pentru club. Calificarea e cu atat mai meritorie cu cat, in grupe, ne-am duelat cu echipa cu care urmeaza sa ne infruntam, din nou, in finala, deci am avut un traseu foarte dificil. I-am invins atunci si speram sa-i invingem si in finala. Este o cupa pe care clubul meu nu a mai castigat-o de 6 ani. Finala se va juca pe 21 februarie, pe cel mai mare stadion din Kuwait. „, a declarat Florin Motroc, in cadrul emisiunii „Fluier final”.