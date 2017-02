Fostul antrenor al Stelei si fost selectioner al Romaniei, Emerich Jenei, a vorbit despre jocul campioanei Romaniei din 16-imile Europa Legaue, dar si despre situatia in care se afla cele doua mari rivale, Steaua si Dinamo, una cu un alt nume, cealalta fara antrenor.



„Este destul de curios faptul ca Astra a ajuns aici, cu toate problemele pe cap. Jucatorii trebuie sa se lupte pentru mandria lor si sunt sigur ca antrenorul va reusi sa-i faca sa joace si pentru echipa, dar si pentru ei. Ar fi ceva frumos sa se califice mai departe.

Sumudica va avea o misunea foarte grea, mai ales ca nu-l mai are pe Alib si alti vreo trei. Cred ca ar trebui sa joace fara frica si sa aiba incredere in ele si in echipa si eu cred ca vor trece de belgieni.”, a declarat fostul selectioner, la Executii in direct”.

… despre demisia lui Andone de la Dinamo: „Destul de naplacut sa-l schimbi pe Andone acum. Au cedat si cativa jucatori si le va fi greu sa inchege o noua echipa. Contra risca intr-o oarecere masura, daca vine, dar fara curaj n-ai cum sa antrenezi.”

… despre Steaua: „Este o problema juridca, iar FRF trebuie sa rezolve. Va fi o problema pentru suporteri, dar cred ca tot Steaua vor striga„.