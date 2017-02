Fostul international roman, Claudiu Vaiscovici, una dintre fostele glorii ale lui Dinamo, a vorbit in exclusivitate pentru SPTFM.RO despre situatia de la echipa sa de suflet.



„Mutu a fost adus sa ajute echipa, nu? La nici o saptamana a inceput cu zanzania. Ma asteptam sa aibe niste discutii cu jucatorii, sa creeze un climat placut de antrenament, sa aduca 2-3 jucatori de valoare etc. E clar ca ceea ce a facut el nu a ajutat echipa si nici pe Andone.

O sa vedeti ca nici Contra nu o sa faca ceva, in aceste conditii, cu jucatori no name adusi de Mutu. Si o sa-i doresc lui Mutu sa pateasca ce a patit Andone si sa plece cu tot cu contract. Daca nu se investesc bani in aceasta echipa nu se va face nimic. Nu de imanginea lui Mutu aveam nevoie …

Am auzit ca pe 51% din actiunile de la Dinamo, indianul ala ar fi dat 500.000 de euro. Pai cu bani de seminte vrei sa cumperi un club ca Dinamo? Astia erau oamenii pe care i-a adus Mutu …

Andone cred ca a gresit la inceput cand a vorbit despre locurile 1 si 2, s-a cam hazardat. A inceput sezonul cu 4-5 titulari din sezonul trecut, iar o noua echipa nu se face peste noapte. Poate ca i-a promis ce va si conducerea, atunci, ca i se vor aduce jucatorii doriti de el, dar nu cred ca vreunul dintre acei jucatori au ajuns, pana la aceasta ora, la Dinamo.

E clar ca Negoita nu a stiut la ce se inhama si cand au inceput sa iasa datoriile s-a impotmolit. Dar si el o tine pe a lui, sa conduca doar el, ori asta e greu la Dinamo. E clar ca banii luati pe Rotariu au fost redirectionati catre Badea … Dinamo, prin 95-96, era in aceeasi situatie, dar a venit domnul Badea si s-a redresat situatia, sa renoastem. Acum a adus clubul asa cum era cand a venit … Si a mai gresit undeva domnul Negoita, atunci cand nu l-a tinut pe Rednic, ca echipa aiai avea nevoie de continuitate.”, a declarat Claudiu Vaiscovici, in cadrul emisunii „Executii in direct”.