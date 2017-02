De la UEFA nu se vede cu ochi buni schimbarea numelui echipei lui Becali: ”Daca nu mai e Steaua, e o echipa oarecare”. Care este pozitia LPF

Directorul Comitetului Executiv Tehnic al UEFA, Ionut Lupescu, prevede ca echipa lui Gigi Becali va avea probleme la forul european, dupa ce acesta a anuntat schimbarea denumirii echipei din Steaua Bucuresti in FCSB, obligat de o decizie a Curtii de Apel, care i-a interzis sa mai foloseasca denumirea ”Steaua”.



”E alta echipa. Dar daca nu mai e Steaua, e o echipa oarecare. Oamenii de aici nu inteleg problemele din fotbalul romanesc. Ca schimba cineva numele in timpul campionatului nu e o problema, problema e cine are drept de reprezentare in Europa, cine va incasa banii de la UEFA.

Eu cunosc Steaua de cand echipa era in Ghencea si apartinea de MApN. Cunosc si echipa de dupa 2000, am jucat si impotriva ei. Cred ca locul ei e in Ghencea, asa cum locul lui Dinamo e in stefan cel Mare”, a spus oficialul forului european la Digi Sport.

Prin urmare, cum va reactiona UEFA la aceasta schimbare de nume? Isi va pastra coeficientul si va fi FCSB recunoscuta in continuare dreptul clubul care a castigat Cupa Campionilor Europeni in 1986? Pentru a afla un punct de vedere oficial, ProSport l-a contactat pe Justin Stefan – secretarul general al LPF. Acesta a evitat insa sa comeneteze: ”Intrebati la UEFA daca FCSB isi pierde coeficientul. LPF nu are nicio pozitie oficiala„