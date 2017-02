Cosmin Contra s-a inteles cu Ionut Negoita, dar prezentarea va avea loc vineri

UPDATE / Prezentarea lui Cosmin Contra (41 de ani) la Dinamo se amana! Tehnicianul a ajuns la o intelegere cu finantatorul Ionut Negoita si va semna noul contract, dar conferinta oficiala de presa va avea loc vineri, spune digisport.ro.

Gurita” a insistat foarte mult sa inceapa cat mai repede treaba la echipa, mai ales ca situatia celor de la Dinamo, din clasament, nu este una tocmai buna. Contra vrea sa-si cunoasca cat mai repede jucatorii, sa le explice filosofia sa de joc, dar si lucrurile pe care vrea sa le implementeze rapid in tot ceea ce inseamna jocul ros-albilor.

Dinamo va juca in etapa urmatoare, pe propriul teren, cu FC Botosani, meci programat luni, 20 februarie, de la ora 20:30, iN DIRECT la Digi Sport 1, partida in care ros-albii sunt condamnati sa castige.

in aceste conditii, prezentarea oficiala a lui Contra la Dinamo va avea loc maine, vineri, 17 februarie, la o ora ce va fi stabilita ulterior si va fi transmisa iN DIRECT la Digi Sport.

stirea initiala…

Tehnicianul a batut palma cu finantatorul lui Dinamo si daca termenii intelegerii raman asa cum au stabilit la negocieri, fostul fundas dreapta va semna miercuri contractul cu Dinamo, informeaza dolce-sport.ro!

Cosmin Contra, 41 de ani, a mai antrenat pe Alcorcón, Guangzhou R&F, Getafe, Petrolul, Fuenlabrada si Poli Timișoara. Ca jucator, Contra a evoluat la Dinamo in perioada 1996–1999, are 73 de selectii la echipa nationala si 7 goluri marcate.

La ultima echipa, Alcorcon, „Gurita” a rezistat doar patru luni, perioada in care echipa a castigat doua meciuri, a remizat in trei si a pierdut patru partide in campionat. Contra a lasat-o pe Alcorcon pe locul 20 in liga a doua spaniola, dar in 16-imile Cupei Spaniei.