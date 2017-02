Unai Emery, antrenorul formatiei Paris Saint Germain, a vorbit dupa victoria in fata Barcelonei din optimile Champions League, scor 4-0, declarand ca le-a transmis elevilor sai in vestiar ca mai au 90 de minute de jucat.

„Sunt fericit! Am facut un meci fantastic impotriva unei echipe foarte bune, dar mesajul meu in vestiar a fost ca mai avem 90 de minute de jucat. Satisfactia unui antrenor este de scurta durata si respectam Barcelona foarte mult. Am jucat foarte bine atat individual, cat si colectiv, iar aportul fanilor a fost exceptional.

Jucatorii au fost extrem de motivati, au facut un meci complet. Dar trebuie sa ne mentinem concentrati pentru meciul retur, Barcelona este o echipa mare si poate varia foarte mult in joc. Mesajul meu este unul de prudenta, desi meciul din aceasta seara a creat euforie”, a declarat Unai Emery, potrivit Dolce Sport.