Marian Constantinescu, fotbalistul Concordiei Chiajna, evolueaza in prezent pentru satelitul ilfovenilor, dupa ce conducerea a decis ca la prima echipa nu mai este nevoie de el. Acesta a vorbit despre situatia sa.

Fotbalistul, in varsta de 35 de ani, a hotarat sa nu plece din curtea „Vulturilor” si sa ramana la echipa secunda, pana la termenul scandent al contractului. Acesta a marturisit ca se intelege bine cu colegii sai, chiar daca majoritatea sunt cu cativa ani mai tineri.

„Am decis sa imi duc contractul la bun sfarsit si sa raman la echipa a doua pana in vara. Dupa aceea, imi propun sa imi gasesc echipa, sa joc in continuare, pentru ca simt ca mai pot.

Tot fotbalisti sunt si ei, am o relatie foarte buna cu ei, ne intelegem foarte bine. Atata timp cat exista respect intre noi, nu am nicio problema, din contra, am ce invata de la ei, ei au ce invata de la mine.”

Pe viitor, Constantinescu nu doreste sa se indeparteze de fenomen, el avand deja in posesie licenta de antrenor. Pana sa faca pasul in antrenorat, acesta va continua sa joace si la vara, spune el, va alege cu intelepciune dintre ofertele ce vor aparea.

„In functie de ce oferte voi avea la vara, voi analiza si o sa iau o decizie inteleapta. Important e ca nu am sa ma las. si acum, in iarna, aveam oferte, dar am decis sa imi duc contractul la final.

Am licenta de antrenor de sase ani si daca asta am facut de mic, imi doresc in continuare sa raman in domeniul asta, indiferent de functie. Important e sa raman in fotbal.”

Marian Constantinescu pastreaza legatura cu colegii sai de la prima echipa. Acesta a fost prezent la meciul in care Concordia a invins-o pe Dinamo pe teren propriu si i-a felicitat pe elevii lui Dan Alexa.

„Am fost la stadion, chiar mi-am felicitat colegii, nu port dusmanie sau ranchiuna, din contra, sunt prezent la toate meciurile primei echipe de pe teren propriu. Nu exista tensiuni intre mine si conducere, sunt un jucator destul de intelept, nu ne certam ca nu avem de ce.”, a declarat Marian Constantinescu pentru Ilfov Sport.

Sursa: Ilfov Sport