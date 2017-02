Luis Enrique, antrenorul Barcelonei, a vorbit dupa infrangerea dureroasa suferita in prima mansa a optimilor Ligii Campionilor in fata celor de la Paris Saint Germain, scor 4-0, declarand ca francezii si-au aratat superioritatea inca din inceputul partidei, iar in ceea ce priveste returul, tehnicianul considera ca sansele sunt mici, dar nu inexistente.

„Jucatorii lui PSG au fost superiori inca de la inceput. Si-au creat foarte multe ocazii de gol si au fost letali pe contraatac. A fost o noapte dezastruoasa pentru noi, nu se pot spune multe. Adversarii au fost in cea mai buna forma, iar noi in cea mai slaba. PSG are jucatori de clasa mondiala, iar Di Maria in mod special a fost extrem de bun.

Au un potential extrem de mare in plan ofensiv si o aparare organizata. Este extrem de dificil pentru noi, avem nevoie de o performanta eroica pe teren propriu. Dar de ce sa nu visam? Jucatorii Barcelonei au aratat in ultimii ani ca pot obtine rezultate fantastice. Sansele sunt mici, dar exista”, a declarat Luis Enrique, potrivit Dolce Sport.