Gaz Metan Medias a primit inapoi de la TAS punctele cu care a fost sanctionata in urma cu doua luni, de catre Comisia de Licentiere.

„Am ajuns sa ma uit dimineata in oglinda. Sunt batran, gras, dar nu prost. Noi am avut un caz inventat, lucrurile nu se vor opri aici. Vor continua cu toti cei din Comisie. Sunt probleme mari in cadrul FRF la acest compartiment, la Comisia de Licentiere.

Eu l-am mai dovedit o data pe domnul Duru. Omul acesta si-a batut joc de un club si de toti oamenii lui. O sa va cruciti daca o sa vedeti ce acuzatii ni se aduc. Eu va spun cu mana pe inima, cu riscul sa ma retrag din fotbal, nu ma voi opri aici si voi merge in civil”, a declarat presedintele lui Gaz Metan Medias, Ioan Marginean, potrivit Dolce Sport.