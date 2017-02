Petre Grigoras, fan declarat al Barcelonei, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre infrangerea usturatoare suferita in cadrul optimilor Ligii Campionilor, dar si despre situatia de la Dinamo, odata cu plecarea lui Andone.

„PSG-ul a facut un joc senzational, agresiv, a blocat foarte bine trio-ul Barcelonei. Trebuie sa recunoastem, se intampla si la echipe mari. I-au blocat foarte bine pe cei trei, nu le convine, dar merg mai departe. Se intampla sa pierzi si nemeritat, dar nu e cazul Barcelonei. PSG-ul s-a calificat mai departe.

Realul are experienta in Champions League si pleaca cu prima sansa, nu cred ca Napoli poate sa faca o surpriza atat de mare.

Arsenal a fost o echipa ghinionista in fazele superioare, desi jocul le dadea sperante.

Relatia dintre conducatori si Andone s-a vazut din iarna ca nu a fost una exceptionala. Mi s-a parut ca nu se agreeaza si declaratiile dintre ei au fost putin acide. S-au facut unele greseli, s-au pierdut cativa jucatori importanti, care creasera o formula de joc stabila.

Imi pare rau pentru ei, dar sansele de a intra in play-off sunt aproape nule.”, a declarat Petre Grigoras, in cadrul emisiunii Executii in direct.