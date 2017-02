Mugur Porumbacu, managerul sportiv al centrului de copii si juniori al Concordiei Chiajna, a fost prezent in studioul Sport Total FM, pentru a vorbi despre posibilitatile clubului, dar si despre problemele fotbalului juvenil si nu numai.

„Ma bucur pentru Dan Alexa ca a inceput cu dreptul si sper sa ii dea Dumnezeu cat mai multe victorii. A schimbat mult in bine jocul echipei, prin acea agresivitate si acea mentalitate. Altfel arata echipa acum.

Niveul a scazut foarte mult la Liga a II-a si Liga a III-a. Noi, la Chiajna, suntem un caz fericit ca avem infrastructura. Si Voluntariul are infrastructura si usor, usor, se vor vedea rezultatele. Noi ajutam copiii, sunt fericiti ca au stadioane si au totul gratuit, dar ce facem cu miile de sportivi?

Daca parintii nu ar investi in proprii lor copii, ar ramane maximum o suta de copii la fiecare sport in Romania si e pacat ca s-a ajuns la un asemenea nivel. Talente avem, dar nu exista continuitate din cauza infrastructurii si finantelor.”, a declarat Mugur Porumbacu, in cadrul emisiunii Trafic Sport.

ASCULTA INTEGRAL

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.