Mihnea Ionescu, unul din liderii Peluzei „Catalin Hildan”, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre plecarea lui Ioan Andone si despre situatia de la Dinamo, acesta acuzand lipsa creditelor acordate jucatorilor tineri din propria curte.

„Multi dintre suporterii dinamovisti au privit cu mult scepticism revenirea lui Ioan Andone pe banca lui Dinamo, considerand ca munca lui Rednic nu trebuia uitata asa usor.

Trebuie sa uitam cat mai repede acest an, nu doar din cauza locului in clasament, ci si din cauza jocului de la Chiajna.

Daca sunt dinamovist, nu inseamna ca pot sa-mi explic de ce Negoita face mutarile astea si nu-mi explic prezenta lui Mutu in pozitia asta. Nu rezolvi nimic daca aduci un nume si spui ca asta e garantia lui Dinamo.

Nu ma pot supara ca a plecat Andone, pentru ca nu a fost interfata de care aveau nevoie suporterii pentru a reclama lucrurile facut de Negoita.

In loc sa ne bazam pe jucatorii de la grupele de juniori, sa-i aducem usor,usor pe banca de rezerve, la meciul cu Chiajna am avut opt straini si trei romani si asta spune multe.

Orice poate face Contra se incadreaza la capitolul minune, pentru ca la Dinamo este o atmosfera proasta. Dar, minunile nu au cum sa vina daca clubul nu e manageriat corect. Daca terminam campionatul acesta in picioare, atunci este bine.”, a declarat Mihnea Ionescu, in cadrul emisiunii Executii in direct.