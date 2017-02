Helmuth Duckadam a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre schimbarea numelui echipei in FCSB, dar si despre arbitrajul din cauza caruia a suferit Steaua, in primele doua etape ale acestui an.

„Asteptam ca Steaua sa intre in forma sportiva pe care o asteptam de mult timp, dar asteptam play-off-ul.

Pe mine, personal, nu ma deranjeaza ca ii spunem FCSB, pentru ca si in urma cu doi ani i-am spus tot asa. Eu sunt tare curios ce o sa faca cu numele, pentru ca inca 20 de echipe din tara mai folosesc numele Steaua si tu nu mai ai voie pentru ca e Steaua lui Becali.

Nimeni nu va putea sa interzica cuiva sa mai foloseasca numele de Steaua. Suporterii tot asa o vor numi si eu tot ca Steaua o percep. Steaua si traditia ei merge inainte.

Nivelul campionatului este foarte scazu si daca si Steaua si Dinamo trec printr-o perioada ca asta, normal ca oamenii prefera sa stea acasa.

Eu nu cred ca greselile arbitrilor sunt cu rea intentie, ei sunt timorati ca o arbitreaza pe Steaua si le e teama sa nu greseasca in favoarea ei.

Alibec este jucatorul de care are nevoie Steaua, pentru ca isi creeaza singur fazele. Prin revenirea lui Tanase, jocul va avea mai multa constanta si Alibec va fi sustinut.

Cu siguranta ca play-off-ul va fi mai trist fara Dinamo. A pierdut pe mana ei meciul in fata celor de la Viitorul.

Eu cred ca Astra are prima sansa in Europa League, pentru ca Genk si-a vandut cei mai buni jucatori, iar Sumudica are un grup unit.”, a declarat Helmuth Duckadam, in cadrul emisiunii Fluier final.