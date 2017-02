Adrian Alexandrescu, arbitrul de polo, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia acestui sport, dar si despre candidatura sa la sefia Federatiei Romane de Polo, la care a renuntat.

„Am avut intentia de a candida, dorind sa aduc un sponsor, pentru ca asa nu se mai poate. E nevoie si de o finantare extra bugetara. A fost o decizie a mea de a nu mai candida, nu am fost influentat de alti factori.

Eu voiam o implicare mai larga a sponsorului, nu doar pentru echipa nationala. E nevoie de resurse de afara pentru a putea sa scoti niste rezultate. Eu cred ca acest sport poate sa revina, dar doar prin implicare financiar, nu doar de la minister.

Trebuie sprijinit polo-ul juvenil, trebuie investit in antrenorii romani.

Daca as fi avut certitudinea ca pot sa fac ceva pentru polo-ul romanesc, as fi renuntat la arbitraj, mai ales ca mi-a placut intotdeauna acest sport.”, a declarat Adrian Alexandrescu, in cadrul emisiunii Trafic Sport.