Cosmin Contra a venit in Bucuresti, pentru a ajunge la o intelegere cu conducerea clubului Dinamo, acesta urmand sa discute cu finantatorul echipei.

„Am discutat, dar nu e nimic deocamdata, n-am ce sa confirm. In principiu ne-am inteles, dar trebuie sa discutam si fata in fata, pentru ca intr-o negociere se poate intampla orice. N-am vorbit cu Mutu, am vorbit doar cu domnul Negoita. Eu am venit sa ajut echipa.

Am vorbit cu domnul Negoita, mi-a spus parerea lui, dar abia acum vom pune toate lucrurile la punct. Nu stiu nimic, n-am urmarit meciurile, nu cunosc lotul. Pana nu semnez, nu pot sa declar nimic. Cand ajungem la o intelegere o sa raspund la orice intrebare” , a declarat Cosmin Contra, potrivit Dolce Sport.