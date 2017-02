Constantin Budescu a vorbit inainte de partida de joi, cu Genk din Europa League, declarand aceasta intalnire este una istorica si considera un avantaj amanarea meciului de la Iasi.

„Sper ca toti jucatorii sa fim in forma si sa dam cel mai bun randament al nostru, pentru ca e un meci istoric. Am obtinut o performanta foarte mare la acest club si speram sa facem o figura frumoasa si in aceasta dubla cu Genk.

Eu zic ca e mai bine ca s-a amanat meciul de la Iasi. Daca jucam acolo, acela nu se putea numi meci si puteam avea probleme dupa.

Sansele sunt egale. Si daca nu o sa primim gol acasa si o sa marcam probabil o sa avem mai multe sanse in meciul din deplasare.

S-au obtinut performante foarte mari aici la club. Nimeni nu se astepta. Chiar si cu problemele care au fost in trecut noi ne-am facut treaba si s-a castigat si campionatul, s-a ajuns si in grupele Europa League si s-a si iesit din grupe, unde nu stiu daca se astepta cineva”, a declarat Budescu, potrivit Dolce Sport.