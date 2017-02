Rudel Obreja a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre posibilitatea unui meci de box intre Mayweather si McGregor, considerand ca acesta nu va avea loc, dar si despre alte subiecte actuale din cadrul acestui sport.

„Povestea e lansata in piata ca oamenii sa isi puna problema si sa discute despre asta, iar asteptand asta, meciului i se va da drumul. Un asemenea meci nu va avea loc, pentru ca Mayweather nu se va bate niciodata in cusca, mai ales cu McGregor.

Eu cred ca e o fictiune si nu cred ca meciul va avea loc. Insasi faptul ca noi discutam despre asta, face bani. In America exista tot felul de talk show-uri in care se vorbeste despre asta si se fac foarte multi bani.

Lucian Bute poate sa il bata pe Alvarez, pentru ca el este un sportiv desavarstit care a stiut ce vrea de la viata si de la cariera lui.”, a declarat Rudel Obreja, in cadrul emisiunii Executii in direct.

