Romania va avea echipa nationala de futsal si la fete!

Federatia Romana de fotbal a anuntat pe site-ul oficial infiintarea unei echipe nationale de futsal feminin.

Odorheiu Secuiesc va gazdui un turneu de futsal feminin in perioada 18-19 februarie 2017, competitie la care s-au inscris deja 20 de echipe de fete.

„Dupa parteneriatele avute cu AJF-urile in vederea atragerii de cat mai multe sportive spre fotbalul feminin, lansam acum, in premiera pentru Romania, un parteneriat cu reprezentantii futsalului, parteneriat sprijinit integral de Federatia Romana de Fotbal prin asigurarea bugetului necesar organizarii acestui turneu. Principiul colaborarii este acela de a asigura echipelor de fotbal feminin o varianta in pauzele competitionale, dar si pentru a constata daca suntem sau nu competitivi pe plan european in acest sport”, a declarat Alin Cioban, presedinte al Comisiei Centrale de Fotbal Feminin si membru in Comitetul Executiv al FRF.

„Fotbalul feminin reprezinta sectorul cu cea mai mare crestere a numarului de practicanti din cadrul Federatiei Romane de Fotbal in ultimii trei ani. Din pacate, vremea de la noi nu permite desfasurarea competitiilor de fotbal pe tot parcursul anului. A aparut astfel ideea diversificarii competitiilor pentru fete, in sensul infiintarii intrecerilor de futsal feminin, sport cu o larga dezvoltare in tari cu traditie cum ar fi Italia, Spania, Rusia, Portugalia. Futsalul feminin vine ca o completare a antrenamentelor specifice ale fotbalului in 11, contribuind la dezvoltarea aptitudinilor jucatoarelor pe spatii mici, dar si la luarea rapida a celor mai bune decizii in timpul jocului. Competitia rezervata jucatoarelor sub 17 ani reprezinta primul element dintr-o constructie noua a Federatiei Romane de Fotbal, dezvoltarea ulterioara a acestui segment reprezentand una dintre prioritatile Comisiilor de Fotbal in Sala si a celei pentru Fotbalul Feminin”, a spus si Cristian Vornicu, reprezentantul futsalului in Comitetul Executiv al FRF.

La competitia organizata la Odorheiu Secuiesc s-au inscris echipele: Ladies Targu Mures, Olimpia Cluj, Fair Play Bucuresti, Universitatea Galati, Armonia Falticeni, Vasas Femina Odorheiu Secuiesc, Sporting Lugas, Real Craiova, CFR Timisoara, ACS Drobeta Turnu Severin, Venus Maramures, Independenta Baia Mare, Universitatea Alexandria, Heniu Prundu Bargaului, FC Vicovul de Sus, Vulpitele Galbene Roman, CSM Pascani, Universitatea Alexandria, Navobi Iasi si Banat Girls.

Sursa: frf.ro