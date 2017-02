Concordia Chiajna a reusit surpriza etapei si a invins-o pe Dinamo, pe teren propriu, cu scorul de 2-1. Dan Alexa a vorbit despre aceasta victorie, declarandu-se incantat de pregatirea si evolutia elevilor sai.



„Ma bucur de aceasta victorie, este importanta, imi doresc din suflet ca Andone sa ramana in play-off, dar pentru noi sunt trei puncte de aur si psihologic am crescut foarte mult. Stiam ca Dinamo va juca cu trei pe linia de fund, dar am pregatit jocul foarte bine. Jucatorii mei au avut o prestatie demna de lauda.

Ce vina are Andone cand jucatori i-au fost vanduti si altii i-au fost adusi tarziu? Nu e magician. Cand iti pleaca jucatori care faceau diferenta nu ai nicio vina.

E o victorie importanta. Suntem in subsolul clasamentului si trebuia sa depasim Pandurii. Am avut o evolutie buna, consistenta, am avut agresivitate. Ne da moral pentru Viitor. Este greu pentru Ioan Andone in conditiile in care jucatorii decisivi au plecat. Eu il inteleg, nu e un magician. E un antrenor care mi-a marcat cariera de fotbalist, eu ii doresc sa prinda play-off-ul. Cred ca daca Bawab si Bumba se vor integra repede, vor avea calitate”, a declarat tehnicianul „Vulturilor”, potrivit Digi Sport.

Alexa nu exclude posibilitatea de a antrena intr-o zi echipa pe care a invins-o in aceasta etapa: ” Imi doresc sa antrenez toate echipele la care am evoluat ca jucator. De la Dinamo am facut saltul spre performanta.”

Marian Cristescu, marcatorul celui de-al doilea gol al Concordiei, a vorbit despre reusita sa din aceasta partida si s-a declarat bucuros pentru performata echipei sale de a inscrie doua goluri intr-un meci.

„Este o seara minunata pentru mine, mai ales ca am marcat golul victorie, la fel ca si in tur. Nu am nimic cu Dinamo, eu imi fac treaba pentru echipa mea. Pe final, am incercat sa facem totul pentru a mentine avantajul. Pana acum, sezonul asta, n-am mai reusit sa inscriem doua goluri intr-un meci, asta vorbeam si cu colegii”, a declarat Marian Cristescu, potrivit Dolce Sport.

Stefan Barboianu a atacat conducerea clubului Dinamo, motivand ca echipa sa a demonstrat ca are valoare, iar „cainii” vor juca in play-out, nu in play-off.

„Dumnezeu exista si ii multumesc. Am castigat din nou impotriva omului care m-a batjocorit pe mine si familia mea, prin declaratiile acelea facute dupa meciul cu Steaua. Am demonstrat ca avem valoare, chiar daca am fost aruncati de Dinamo ca niste masele stricate. Cred ca Dinamo va juca cu noi in play-out”, a spus si Stefan Barboianu.