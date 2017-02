Lucian Ionescu, directorul de imagine al formatiei FC Voluntari, a vorbit despre tragerea la sorti a meciurilor din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, marturisind ca norocul a fost de partea ilfovenilor, acestia urmand sa disputa meciul impotriva divizionarei secunde CS Mioveni.

„In mod sigur am avut noroc. La locul pe care il ocupa in clasament Voluntari, Mioveniul era cel mai accesibil adversar, dar asta nu inseamna ca meciul e castigat dinainte, pentru ca toti stim ca asta e competitia surprizelor si au avut loc atatea si atatea de-a lungul timpului, dovada ca nici Steaua nu mai e in Cupa.

Pentru noi, faptul ca avem sansa sa ajungem in semifinale reprezinta o mare performanta. Nu ne-am fixat ca obiectiv, pentru ca nu putem sa ne fixam obiective atat de indraznete, dar faptul ca am ajuns pana aici si exista sansa de a merge mai departe ne da sperante.

Daca intalnirea cu Steaua, in care am facut egal, ar fi fost in Cupa, s-ar fi ajuns la penaltyuri si acolo nu conteaza nici pozitia in clasament, nici liga din care faci parte. Daca vom trece de faza asta, suntem indreptatiti sa ne pastram optimismul cu oricine am juca si oricum, si sa iesi din semifinale e o performanta.”, a declarat Lucian Ionescu, pentru IlfovSport.