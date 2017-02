OFICIAL, Ioan Andone nu mai este antrenorul lui Dinamo! Anuntul facut de club

UPDATE / Dinamo a ramas fara antrenorul Ioan Andone cu care, in acest sezon, a inregistrat 9 victorii, 9 infrangeri si 5 remize, in cele 23 de etape disputate in Liga 1.



Dupa ce a fost chemat la discutii, in cursul zilei de marti, la RIN, in urma celor doua infrangeri din acest an, antrenorul Ioan Andone si-ar fi dat acordul sa-si rezilieze contractul. In urmatoarele ore probabil se va oficializa numirea lui Cosmin Contra, informeaza digisport.ro.



Contra a vorbit despre posibilitatea de a reveni in „Stefan cel Mare”, de aceasta data din postura de antrenor. Se pare ca cele doua parti sunt foarte aproape sa bata palma.

„Eu pot sa antrenez in orice moment, orice echipa, sunt liber de contract. Dar e cale lunga pana la a antrena eu Dinamo. Sunt aceleasi discutii si aceleasi zvonuri de acum 4-5 luni. Daca postul e vacant, Dinamo sa ma sune si atunci vom discuta. Ne vom intelege, de ce nu? E o provocare, Dinamo e Dinamo, eu am jucat acolo.

As prelua Dinamo acum, cu 3 etape inainte de sfarsitul campionatului. Sunt sanse la play-off, deci nu as prelua-o in play-out. Depinde de ce au de gand cei de acolo: daca joaca in play-out si vor sa castige Cupa Romaniei sau Cupa Ligii, se poate vorbi si despre antrenat in play-out„, a declarat „Gurita”.