Ioan Andone a vorbit dupa partida din etapa cu numarul 23 a Ligii I disputata la Chiajna, impotriva Concordiei si pierduta cu scorul de 2-1, acesta marturisind ca play-off-ul este din ce in ce mai departe de echipa sa si acuza lipsa de concentrare a elevilor sai.

„Sunt multe lucruri de corectat. Eu speram sa fac un pas in fata de cum a terminat Mircea Rednic. Dar iata ca nu sunt rezultate. In pregatiri am aratat organizare foarte buna in defensiva, dar in oficiale am luat 3 goluri din faze fixe. Jucatorii uita sa marcheze adversarii. Tine de concentrare, de valoare. Nu pot sa-i asez eu om cu om pe teren.

Am dominat jocul, dar fara folos. Trebuie sa stii sa pui in pericol poarta adversa, eu nu le cer sa temporizeze. Daca esti fotbalist de valoare, trebuie sa stii sa te descurci in fata oricarui adversar. Acum nu stim daca prindem play-off-ul, avem un program infernal.

Bravo celor de la Chiajna ca au tras de timp atat de mult, nu e vina lor ca arbitrul le permite.

Daca avem atitudine, putem castiga cu Botosani. Normal era sa batem si Viitorul. Cand nu esti profesionist suta la suta se intampla si astfel de esecuri”, a declarat Ioan Andone, potrivit Dolce Sport.

Tehnicianul „cainilor” acuza schimbarile multe care s-au produs in cadrul echipei, dar si atitudinea jucatorilor fata de clubul la care activeaza. In ceea ce priveste meciul de etapa viitoare cu Botosani, Andone a martusit ca va fi unul greu.

„E dezastru, suntem cascadorii rasului. Au avut doua ocazii si doua goluri, iar noi am dominat 95% jocul. Acum cred ca doar o minune ne mai poate duce in play-off. Am gafat cu Viitorul, acum iar… nu stiu ce se intampla. Lucrurile sunt grave, ne lipseste prea mult concentrarea. Jucatorii nu realizeaza ce e Dinamo.

Echipa e dereglata si din cauza schimbarilor multe. Cati jucatori a trebuit sa rotesc de cand am inceput sezonul? Sa vedem daca mai raman, daca nu prind play-off-ul. Eu am spus de la inceput ca am obiectiv locurile 1-2. Daca nu il realizez, contractul se rupe.

Botosani are atitudine, jucatorii se daruiesc pentru echipa. Au si un antrenor bun, va fi foarte greu.

Rednic a terminat cu echipa pe locul 4, eu am vrut sa fac un pas inainte. Daca nu se poate, inseamna ca undeva s-a gresit”, a declarat tehnicianul, conform Digi Sport.