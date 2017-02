Gheorghe Hagi a vorbit dupa victoria in fata celor de la Pandurii Targu Jiu, cu scorul de 3-0, marturisind ca ar fi o surpriza ca echipa sa sa termine in primele trei, dar i-ar placea sa ia titlul.

„Ar fi o supriza mare ca noi in acest sezon sa putem termina campionatul in primele trei echipe. Ar fi o performanta istorica incredibila pentru noi, un club mic, in formare, sa ajungi sa iti domini adversarii, sa te impui si sa castigi meciurile cu jucatori cu o medie de varsta foarte mica.

Ar fi ceva incredibil sa luam titlul, mi-ar placea. Ar fi cea mai frumoasa zi de cand mi-am incheiat cariera de jucator. Ar fi cea mai frumoasa zi. Am investit foarte mult in proiectul acesta, dar n-am crezut niciodata ca putem ajunge aici.

Din pacate, sunt prea putini spectatori. E o intrebare in fotbalul romanesc. De ce sunt asa putini spectatori la stadion? Cand vorbim de Targu Mures, de Botosani, de oricare alta echipa, apar nemultumiri. Ca echipa e pe nu stiu ce loc, ca stadionul nu arata bine, suporterii pot spune orice.

Dar la noi ce sa mai spuna? Suntem pe primul loc, avem un stadion nou, jucam un fotbal frumos. Sunt putin dezamagit din acest punct de vedere. Astept sa vina si de la Constanta, din Transilvania, din toata Romania. Sa vina de oriunde, dar daca nu vii la meciurile astea, atunci cand o sa mai vii?”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit Dolce Sport.