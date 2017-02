Vali Ionita, team managerul echipei nationale de futsal a Romaniei, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre turneul de futsal, unde tricolorii vor juca cu Portugalia, Finlanda si Letonia.

„Fata de precedentul campionat s-a schimbat antrenorul, in rest, echipa este cam aceeasi. A aparut doar jucatorul naturalizat portughez. Campionatul este mai echilibrat, jocurile sunt mai spectaculoase, vine lume, deja am vreo o mie de spectatori in sala.

Portugalia este favorita. Finlanda si Letonia sunt sub noi, dar depinde de foarte multi factori care pot decide la fotbalul in sala.

Intre timp, am format si o echipa de futsal de fete.

Jucatori de futsal legitimati sunt aproape 1000. Din punct de vedere financiar ne descurcam bine, mai avem si sponsori.”, a declarat Vali Ionita, in cadrul emisiunii Morning Sport.