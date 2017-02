Cosmin Contra s-a inteles cu Ionut Negoita si maine va semna contractul!

Tehnicianul a batut palma cu finantatorul lui Dinamo si daca termenii intelegerii raman asa cum au stabilit la negocieri, fostul fundas dreapta va semna miercuri contractul cu Dinamo, informeaza dolce-sport.ro!



Cosmin Contra, 41 de ani, a mai antrenat pe Alcorcón, Guangzhou R&F, Getafe, Petrolul, Fuenlabrada si Poli Timișoara. Ca jucator, Contra a evoluat la Dinamo in perioada 1996–1999, are 73 de selectii la echipa nationala si 7 goluri marcate.

La ultima echipa, Alcorcon, „Gurita” a rezistat doar patru luni, perioada in care echipa a castigat doua meciuri, a remizat in trei si a pierdut patru partide in campionat. Contra a lasat-o pe Alcorcon pe locul 20 in liga a doua spaniola, dar in 16-imile Cupei Spaniei.