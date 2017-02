Unul dintre marii atacanti pe care i-a avut Dinamo in istorie, Claudiu Niculescu sustine ca e pregatit s-o preia oricand pe Dinamo.



„Normal ca mi-as dori sa antrenez Dinamo pentru ca acolo am avut cei mai frumosi ani din cariera de fotbalist. E foarte greu sa refuzi o asemenea echipa. Eu oricand mi-as dori sa antrenez Dinamo, dar asta nu depinde de mine. Eu am tras un semnal de alarma inca din perioada de pregatire cand am vazut ca se amanau transferurile. Am zis ca exista riscul ca Dinamo sa rateze play-off-ul si acum din pacate se cam adevereste. E o situatie grea. Antrenorul care va veni trebuie sa-si asume asta si sa incerce sa scoata echipa din aceasta situatie.

Nu credeam ca Andone isi va da demisia. sansele de calificare in play-off sunt mici, dar nu imposibile. Poate conducerea a vrut sa creeze un soc la echipa. Din pacate din ce am auzit jucatorii care au venit acum nu sunt 100% din punct de vedere fizic in conditiile in care mai sunt doua saptamani pana la finalul campionatului„, a declarat Niculescu, la Digi Sport.