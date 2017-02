Fosta gimnasta Corina Ungureanu a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre problemele din cadrul sportului in Romania.

„Ii voi face domnului ministru o vizita in vederea unei probleme cu care ne batem noi la clubul Petrolul Ploiesti, privind infrastructura.

Problema nu tine neaparat de sportul de inalta performanta, cat de baza. Numarul copiilor legitimati este in descrestere, antrenorii sunt cu mentalitati invechite si nu le lasa loc celor din generatia noua.

Nu cred ca trebuie investiti bani multi. Sunt foarte multe lucruri de facut. Domnul Donca nu trebuie sa fie cunoscut, trebuie sa se faca remarcat printre noi, in lumea sportului.

Noi sportivii avem mentalitatea asta de a face bine, de a nu calca pe bec, sa nu patam imaginea noastra de oameni care am facut ceva pentru tara asta. Suntem oameni pe care va puteti baza.”, a declarat Corina Ungureanu, in cadrul emisiunii Executii in direct.

