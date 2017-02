Ioan Andone s-a despartit astazi de Dinamo si a lansat o serie de atacuri la adresa lui Adrian Mutu, directorul general al „cainilor”.



„Am ajuns la un acord de reziliere. Mai bine s-a schimbat o singura persoana decat jucatorii. Am trecut prin prea multe in viata ca sa scuip in urma. Ne-am dat mana si am plecat fara vreo suma de reziliere. Vreau sa le urez bafta. Au lot numeros, dar inca mai trebuie sa munceasca. Am luat aceasta decizie impreuna cu domnul Negoita, numai noi doi. E un sentiment ciudat pentru ca am luat 3 goluri in doua meciuri din lovituri libere. Asta tine si de soarta pana la urma. Eu ziceam ca potentialul maxim al echipei va fi atins in play-off. Eu le-am crescut cota foarte mult jucatorilor.

Mutu trebuie sa fie mult mai clar in ce spune. El tot ce declara o face la general si nimeni nu intelege. Si el e vinovat de ceea ce mi s-a intamplat mie. Eu mi-am dat acceptul cand a venit el. Amandoi am fost in aceeasi barca. Eu pe data de 23 decembrie am anuntat ca vreau jucatori si ati vazut cand au venit jucatorii. Daca fiecare isi facea treaba cum trebuia alta era situatia„, a declarat Andone la TV Dolce Sport.