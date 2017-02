Tragerea la sorti de luni, pentru stabilirea meciurilor din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, nu a fost pe placul tuturor. Dani Coman si Rica Neaga au declarat ca si-ar fi dorit un alt adversar pentru echipele lor.

Dani Coman, presedintele formatiei Astra Giurgiu, a marturisit ca nu dorea sa pice cu Viitorul, liderul Ligii I, in aceasta faza a competitiei, fiind echipa cu care se lupta in fruntea clasamentului.

„Personal, imi doream alt adversar, dar e o competitie aparte, in care se poate intampla orice, am ajuns in aceasta faza eliminatorie, intalnim Viitorul, o echipa care se lupta ca si noi pentru locurile fruntase ale campionatului, cu siguranta isi doresc si acest trofeu.

Am incredere in echipa mea, in jucatori, in antrenor si sunt convins ca putem trece de Viitorul, chiar daca jucam pe terenul lor. Nu cred ca exista o favorita, indiferent de terenul pe care se va juca, ma refer acasa sau in deplasare pentru ca din punct de vedere al terenului, am vazut ca au conditii foarte bune. Nu exista favorita, oricare din aceste doua echipe poate castiga”, a declarat Dani Coman.

Adrian Neaga, directorul sportiv al ACS Poli Timisoara, a declarat ca va da exact peste echipa pe care nu si-a dorit-o, si anume CFR Cluj, el spunand chiar inainte de tragerea la sorti ca spera sa nu pice cu ardelenii.

„Se putea si mai bine, dar pentru noi e ok. Jucam acasa, avem un sfert de finala foarte frumos cu CFR Cluj. Sa accedem cat mai sus. Daca putem sa accedem in finala, bine, daca nu, vedem unde ne vom opri. Chiar vorbeam inainte de tragere ca singura echipa cu care nu doream sa picam, era CFR. Dar, pana la urma, si noi avem o echipa buna, cu jucatori tineri, dornici de afirmare”, a declarat Rica Neaga, potrivit Dolce Sport.