LIVE TEXT / Concordia – Dinamo 2-1. Cristescu isi readuce echipa in avantaj!

Concordia Chiajna o va gazdui pe Dinamo, luni, de la ora 20:00, pe terenul central din Chiajna, in cadrul etapei cu numarul 23 a Ligii I, iar meciul va fi transmis LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro. Ilfovenii vor incerca sa se indeparteze de locurile retrogradabile, iar Dinamo doreste sa se mentina in play-off.

Concordia Chiajna se situeaza pe locul 12 in clasamentul Ligii I, cu 18 puncte obtinute in 22 de meciuri disputate, iar Dinamo este pe locul 6, cu 32 de puncte obtinute in tot atatea partide jucate.

In cazul unei victorii a ilfovenilor, acestia vor urca o pozitie in clasament, daca Pandurii pierde sau termina la egalitate partida cu Viitorul in cadrul acestei etape. Daca Dinamo obtine victoria in deplasare, o va egala la puncte pe Gaz Metan Medias, formatia de pe locul 4.

In meciul tur, Concordia a invins-o pe Dinamo in Stefan cel Mare cu scorul de 1-0, prin reusita lui Marian Cristescu.

Echipele de start:

​Concordia Chiajna: Bălgrădean (cpt) – Bărboianu, Dobrosavlevici, Melinte, D. Popescu – Răsdan, Bejan – Serediuc, Herea, Val. Munteanu – M. Cristescu

Antrenor: Dan Alexa

Rezerve: Drăghia – Feussi, Răducanu, Grădinaru, Cr. Ciobanu, R. Costin, Fota

Dinamo: Penedo – Ceccarelli, Nedelcearu, Dielna – Romera, Busuladzic, Mahlangu, St. Filip – Hanca, Nemec, Palic (cpt)

Antrenor: Ioan Andone

Rezerve: I. Popescu – M. Popescu, Bawab, D. Popa, M. Oliva, Tîrcoveanu, Bumba