Gabriel Manu, antrenor formator in cadrul Scolii Federale de Antrenori, a fost prezent in studioul Sport Total FM, pentru a dezbate problemele din cadrul cursurilor pe care le coordoneaza, dar si alte subiecte actuale.

„Trei dintre cei care au terminat ultimul curs au ajuns sa antreneze la loturile nationale, Florin Bratau, Catalin Munteanu si Sergiu Radu. L-am avut pe Adi Mutu la cursurile pentru licenta B si n-am avut probleme cu el.

Ne confruntam cu o mare problema, toti fostii fotbalisti, care abia ce si-au incheiat cariera, vor sa antreneze imediat echipe mari, daca se poate si in prima liga, ori asta e un drum total gresit.

Ca antrenor roman, il plac foarte mult pe Cosmin Olaroiu. Nu stiu cati antrenori romani se documenteaza asa cum o face el si se dedica meseriei asa cum o face el.

Pentru un antrenor este necesar sa stea minimum 2 ani la o echipa, apoi poti sa-i ceri performanta.

158 de antrenori au licenta Pro, 1005 au licenta A si 1538 au licenta B.

Personal, am refuzat oferte de a antrena echipe din esalonul secund. Pana in octombrie 2017 voi fi langa domnul Apolzan, sa ducem la capat proiecte pe care le avem.”, a declarat Gabi Manu, in studioul Sport Total FM.