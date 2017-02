Editia din 2018 a Turului Frantei va avea startul la Vendee

Turul ciclist al Frantei 2018 va pleca de la Vendee, un departament din vestul Frantei care a mai gazduit in nenumarate randuri in ultimii ani debutul celei mai mari competitii cicliste din lume, informeaza AFP, citat de AGERPRES.



Christian Prudhomme, directorul si organizatorul competitiei, a anuntat, duminica, data de sambata 30 iunie 2018 si locul marelui start al acestei a 105-a editii fara a preciza detaliile care vor fi dezvaluite pe 28 februarie.

In vara acestui an, Turul va pleca pe 1 iulie de la Dusseldorf, in Germania.

Precedentul start de la Vendee dateaza din 2011, cand cursa a demarat din pasajul du Gois, soseaua care dispare sub apele Oceanului Atlantic in timpul mareelor si care leaga insula Noirmoutier de continent.

„Departamentele din tara Loarei au oferit rutele lor ciclistilor din Turul Frantei inca de la prima editie (1903)„, a subliniat un comunicat ASO (Amaury Sport Organisation), societatea organizatoare a cursei.

Anuntul marelui start al editiei cu numarul 105 a fost facut de Christian Prudhomme in pauza meciului de rugby Franta – Scotia, pentru postul TV France 2.

Ansamblul parcursului Turului 2018 va fi dezvaluit in octombrie la Paris, cu ocazia traditionalei prezentari a cursei.

AGERPRES