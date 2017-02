Presedintele CA al CS Mioveni, Dumitru Olteanu, a vorbit, la Sport Total FM, depre tragerea la sorti din sferturile de finala el Cupei Romaniei, efectuata luni, la finalul careia sortii au decis ca echipa argeseana sa se dueleze cu FC Voluntari.

„N-am picat cu Dinamo, asa cum ne doream, dar facand o analiza consideram ca sansele sunt egale. Vom face tot ce ve va sta in putere sa ne calificam din nou in semifinale, a doua oara in istorie. Cupa Romaniei este o specialitate pentru noi si in acest sezon avem sanse sa facem din nou o figura frumoasa.”, a declarat oficialul echipei din Mioveni, in cadrul emisiunii „Trafic sport”.

Programul complet al sferturilor de finala ale Cupa Romaniei este urmatorul:

FC Viitorul – AFC Astra

CS Universitatea Craiova – Dinamo 1948 SA

CS Mioveni – FC Voluntari SA

ACS Poli Timisoara – CFR 1907 Cluj

Meciurile din sferturile de finals se vor disputa intr-o singura mansa, in perioada 28-30 martie 2017, in functie de optiunile pentru televizare, pe terenul echipei de categorie inferioara sau mai slab clasate la finalul sezonului precedent, CS Mioveni, fiind echipa de Liga a II-a, urmand a juca meciul pe propriul teren.