Cristi Balaj, consilier la Ministerul Tineretului si Sportului!

Fostul arbitru Cristi Balaj, recent retras din activitate, a acceptat propunerea de a deveni consilierul ministrului Tineretului si Sportului, Marius Dunca, informeaza dolce-sport.ro.



Balaj sustine ca nu este implicat politic, el declarand ca a acceptat aceasta functie pentru a ajuta sportul.

„Am promis ca voi ramane alaturi de sport. Am fost sunat si am acceptat. Eu nu am culoare politica, dar nu i-a interesat acest amanunt probabil important si pentru ei si pentru mine. Ce mi-a placut a fost dorinta lor de a lua decizii cat mai bune, de a avea oameni care pricep fenomenenul si dupa cum am avut o discutie cu ei vor sa afle doar adevarul si deciziile bune. Trebuie sa venim cu solutii pentru a ajuta sportul romanesc.

In primul rand legea sportului trebuie imbunatatita si au aratat deschiderea in totalitate. Legat de sponsorizare, contracte de munca, m-au rugat sa vin cu solutii. Eu le voi prezenta, decizia le va apartine in totalitate, dar atata timp cat si au exprimat dorinta de a ridica sportul acest lucru trebuie apreciat„, a spus Balaj la Dolce Sport.

Despre Cristi Balaj s-a discutat in ultima perioada ca ar putea candida la alegerile FRF din primavara anului viitor, fostul arbitru lasand deschisa aceasta posibilitate.