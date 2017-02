Celebrul rapper Jay Z, la un pas de o colaborare cu Manchester United pentru a reprezenta un promitator fotbalist britanic!

Pe langa cariera din muzica, rapperul Jay Z are mai multe companii, intre care si una de impresariat sportivi, Roc Nation Sports. Se pare ca firma artistului newyorkez vrea sa se extinda si in fotbalul european, iar in acest sens l-a contactat deja pe unul dintre cei mai promitatori tineri din fotbalul englez.

The Sun scrie ca Roshaun Williams de la Manchester United urmeaza sa fie impresariat de compania lui Jay Z (Shawn Corey Knowles-Carter – numele sau real), Roc Nation Sports. Pustiul de 18 ani e urmarit de mai multi agenti puternici din fotbal, dar acesta ar fi ales deja sa colaboreze cu Roc Nation. Jerome Boateng de la Bayern se afla si el in negocieri avansate cu compania lui Jay Z.

Jay Z a infiintat Roc Nation in 2008, iar la aceasta ora are contracte incheiate cu cantareti, actori, jucatori de baschet, fotbal american, baseball si pugilisti.

Jay Z detine si un pachet de actiuni din echipa de baschet Brooklyn Nets si este partener la linia de imbracaminte Rocawear.

In 2012, Forbes a estimat averea neta a lui Jay Z la 500 de milioane de dolari americani. A vandut aproximativ 50 de milioane de albume in intreaga lume si a primit 14 premii Grammy. Din 2008 este sotul artistei Beyonca Knowles.