Dan Alexa a sustinut alaturi de Dan Popescu, conferinta de presa premergatoare partidei impotriva echipei Dinamo Bucuresti.

Tehnicianul formatiei ilfovene a vorbit despre partida din etapa cu numarul 23 a Ligii I, pe care elevii sai o vor disputa pe teren propriu. Acesta a marturisit ca ar fi un dezastru ca echipa antrenata de Ioan Andone sa nu prinda play-off-ul.

„Intalnim Dinamo, o echipa intr-o situatie nu tocmai placuta, pentru ca exista posibilitatea sa nu prinda play-off-ul, ceea ce pentru ei este un dezastru.

Eu am incredere in echipa mea, avem nevoie de orice punct in vederea evitarii retrogradarii. Fiecare meci pentru noi este ca o finala.

Sunt ceva probleme, pentru ca sunt jucatori care au venit tarziu, dar trebuie sa ne indeplinim obiectivul. Va fi un meci incrancenat si cred ca echipa care va fi mai agresiva va castiga.”, a declarat Dan Alexa, in cadrul conferintei de presa.

Mai jos, puteti vedea integral declaratiile lui Dan Alexa si ale lui Dan Popescu.