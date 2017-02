CFR a disputat sambata, partida impotriva formatiei lui Cristi Pustai, Gaz Metan Medias, pe care a reusit sa o invinga cu scorul de 2-1, in deplasare. Pentru ardeleni au marcat Omrani in minutul 63 si Paun in minutul 72. Gazdele au redus din diferenta in minutul 84, prin reusita lui Sikorski.

Vasile Miriuta a laudat terenul pe care s-a jucat aceasta partida si a marturisit ca obiectivul CFR-ului este de a fi in primele sase echipe pana la finalul campionatului.

„Am avut emotii mari pe final, dar si la inceput, pentru ca nu prea am inceput bine. Apoi am intrat in joc, am jucat mult mai bine dupa pauza. A contat foarte mult ca terenul a fost foarte bun. Nu ma intereseaza cine nu mai prinde play-off-ul, ma intereseaza sa fim noi in primele sase. Trebuie sa castigam toate cele 3 puncte pentru a fi siguri”, a declarat Vasile Miriuta.

Cristi Bud s-a declarat emotionat in privinta acestui meci, dat fiind faptul ca echipa nu mai castigase la Medias.

„A fost un meci special pentru mine, pentru ca aici am cunoscut consacrarea. Plus ca noi am castigat aici dupa 69 de ani. Nu am avut emotii pentru victorie. Acum avem sanse destul de bune pentru play-off”, a declarat Cristi Bud.

Paun, marcatorul celui de-al doilea gol considera aceasta victorie ca fiind una foarte importanta, privind lupta pentru ocuparea unui loc in play-off.

„Ma bucur ca am marcat si am ajutat echipa. Cred ca e o victorie foarte importanta pentru lupta la play-off. Dar meciurile viitoare trebuie sa jucam la fel de bine si sa castigam”, a spus si Adrian Paun, potrivit Dolce Sport.