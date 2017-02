Concordia Chiajna l-a transferat pe Valentin Alexandru de la Pandurii Targu Jiu, jucator care a fost golgheter la Dunarea Calarasi, dupa ce a plecat de la Popesti-Leordeni, din Liga a III-a.

Atacantul, in varsta de 25 de ani, a jucat sambata, pentru echipa secunda a Concordiei, deoarece nu a primit inca viza medicala. Acesta isi doreste sa se puna la punct cu pregatirea pentru a putea ajuta echipa sa scape de retrogradare.

„Nu am primit viza medicala pentru meciul asta, inca nu sunt apt suta la suta si din aceasta cauza am jucat azi la echipa secunda.

Sunt de aproape doua saptamani la echipa si e totul ok. M-am integrat, colegii sunt prietenosi, m-am acomodat foarte bine. Pe mulți dintre ei ii si cunosteam. Am ajuns la Chiajna in calitate de jucator liber de contract care isi cauta echipa.

Obiectivul personal este sa ma pun pe picioare, sa ajut echipa prin goluri si normal, sa ne salvam de la retrogradare. Mai am de lucru, dar cred ca intr-o saptamana, doua, o sa ma pun la punct.”

Vali Alexandru a plecat de la Popesti-Leordeni, echipa care este pe locul 4 in clasamentul seriei a II-a a Ligii a III-a, dar nu crede ca ilfovenii pot promova in acest sezon, dat fiind avansul de puncte pe care il are liderul Metaloglobus, cu care s-a intalnit atacantul sambata, intr-o partida de pregatire. Ajuns la Dunarea Calarasi, Alexandru a devenit golgheter si a fost transferat la Pandurii Targu Jiu, echipa unde nu a evoluat in prea multe randuri.

„Deocamdata nu ma gandesc sa devin golgheter, ci sa fiu sanatos si sa imi ajut echipa cat de mult pot. si la Dunarea Calarasi la fel am incercat si am devenit golgheter, desi nu mi-am propus. O sa am sansele mele si sper sa profit de ele, sa ajut echipa sa se salveze de la retrogradare.

Nu cred ca Popesti are sanse sa promoveze, e greu cu Metaloglobus, pentru ca au echipa buna. Poate la anul sa promoveze, chiar mi-as dori.”, a declarat Valentin Alexandru pentru IlfovSport.