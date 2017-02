FINAL / Voluntari, la un pas sa o invinga pe Steaua. Formatia lui Florin Marin a scos un egal din partida de la Bucuresti

Steaua a remizat pe teren propriu, impotriva formatiei FC Voluntari, in meciul din etapa cu numarul 23 a Ligii I, scor 2-2. Pentru ilfoveni au marcat Ivanovici si Cernat, iar pentru formatia ros-albastra au inscris Boldrin si Gnohere.

Steaua este la trei puncte de liderul Viitorul, care va disputa maine partida aferenta acestei etape. Voluntari stationeaza pe locul 10.



Steaua o va gazdui duminica, pe FC Voluntari in partida din etapa cu numarul 23 a Ligii I, dupa ce a remizat in primul meci al acestui an, pe terenul celor de la CFR Cluj, iar ilfovenii au fost umiliti de CS U Craiova. Meciul va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro.

In meciul tur, formatia ros-albastra a invins cu scorul de 3-2, pe terenul ilfovenilor, prin reusitele lui Adi Popa, Boldrin si Momcilovic. Pentru echipa antrenata de catre Florin Marin au marcat Ivanovici si Balan.

Steaua se afla pe locul al doilea in clasamentul Ligii I, cu 41 de puncte in 22 de meciuri disputate, in timp ce Voluntari se claseaza pe locul 10 cu 25 de puncte obtinute in tot atatea meciuri jucate.

Cu o victorie a Stelei, formatia lui Laurentiu Reghecampf s-ar putea apropia de liderul Viitorul, care are 45 de puncte. Daca ilfovenii reusesc surpriza si castiga acest meci, ei ar putea urca o pozitie in clasament, devansand-o pe CSM Poli Iasi si apropiindu-se la un punct de locul 8, FC Botosani.

Echipele de start:

Steaua: Nita – Popescu, Tamas, Moke, Momcilovic – Pintilii, Muniru – Jakolis, Boldrin, De Amorim – Gnohere

Antrenor: Laurentiu Reghecampf

Voluntari: Balauru – Maftei, Balaur, Cazan, Coman – Novac, Lazar, Cernat – Popadiuc, Curelea, Ivanovici

Antrenor: Florin Marin