Lindsey Vonn, cea mai varstnica medaliata la Mondialele de schi alpin!

La 32 de ani si 117 zile americanca Lindsey Vonn, revenita recent dupa o accidentare prelungita, a cucerit medalia de bronz la Mondialele de schi alpin de la St. Moritz in proba de coborare. Este al optulea trofeu la campionatele lumii, la care se adauga un aur si un bronz olimpic la editia de la Soci de acum trei ani. Ea detine si recordul victoriilor in Cupa Mondiala, 77, la numai noua de performanta suedezului Ingemar Stenmark, retras demult din activitate.

Proba de coborare a Mondialelor a fost castigata surprinzator de slovena Ilka Stuhec, cronometrata in 1:32,85, care le-a devansat pe austriaca Stephanie Venier cu 40 de sutimi si pe americanca Lindsey Vonn cu 45. Elvetia mai are patru medalii la aceasta importanta competitie, doua de aur, in probele de coborare masculin prin Beat Feuz si la combinata nordica feminina prin Wendy Holdener, una de argint, cucerita de Michelle Gisin la combinata nordica si una de bronz la Super G, luata de Laura Gut, lidera Cupei Mondiale care, din pacate s-a accidentat grav si va rata finalul de sezon.

Competitia de la St. Moritz continua saptamana viitoare.