Liderul Juventus, victorie in primul amical din Antalya

Liderul ligii secunde a disputat sambata, primul meci amical in cantonamentul din Antalya, incheiat cu victoria formatiei Juventus Bucuresti.

Romanii au jucat cu formatia Olmaliq din Uzbekistan, iar partida s-a incheiat in favoarea elevilor lui Daniel Oprita, scor 2-0.

Prima repriza s-a incheiat fara niciun gol marcat, iar in partea a doua a jocului, bucurestenii au marcat doua goluri in 15 minute. Buhaescu a deschis scorul in minutul 70, dupa care Chipirliu a introdus si el mingea in poarta, in minutul 85.

Juventus – Olmaliq (Uzbekistan) 2-0 (0-0)

Iata primul 11 trimis in teren de catre Daniel Oprita: Stoian – Beta, Wallace, Mihaescu, Carabela – Bajenaru, Bustea – Hurdubei, Cazan, Musca – Buhaescu.

Dupa pauza, tehnicianul a acordat sansa si celorlalti jucatori sa evolueze in aceasta partida amicala.

Urmatorul meci amical se va disputa luni, impotriva formatiei aflate pe locul 3 in Georgia, Saburtalo.

Sursa: IlfovSport