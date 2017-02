Irina Begu a vorbit dupa infrangerea suferita in fata belgiencei Elise Mertens, declarand cu regret ca i-a permis adversarei sa joace mai agresiv. Ea a mai marturisit ca experienta traita alaturi de Ilie Nastase a fost una speciala.

„In primul set am jucat foarte bine, am condus si in al doilea, am servit bine, dar ceva s-a schimbat in joc. Am devenit pasiva, simteam ca dau in minge, dar se intorcea si nu puteam sa fac punct. A fost un meci bun si mi-am dorit mult victoria si sa ajut echipa. Domnul Nastase a fost incredibil pentru mine, a fost o experienta extraordinara sa-l am alaturi in acest meci si sper sa ramana alaturi de noi. Nu am simtit presiune, mi-am facut treaba cat am putut, dar consider ca la un moment dat am facut un pas in spate si am lasat-o pe Mertens sa joace mai agresiv. Am luptat pana la ultima minge si imi pare rau ca nu am putut sa dau o sansa echipei in continuare.

Am decis impreuna in echipa si am calculat cum sa intram, cum sa jucam, si am considerat ca e bine ca eu sa intru astazi, dar acum daca ne uitam in spate putem spune ca a fost o decizie proasta. Dar ce mai putem face? Eu am avut astazi sanse importante, dar la fel de important e sa le si fructifici. imi pare rau si sunt dezamagita”, a declarat Irina Begu, potrivit Digi Sport.