Ioan Andone a vorbit in cadrul conferintei de presa premergatoare partidei impotriva Concordiei Chiajna, marturisind ca exista posibilitatea ca Dinamo sa nu prinda un loc de play-off pana la finalul campionatului.

„Am adus jucatori de calitate, doi sigur se vor impune ca titulari. I-am cautat, i-am ales si cred ca suntem in regula. Suntem de ajuns, cu toate ca mai suntem in discutii pentru aducerea unui jucator.

Avem un lot echilibrat. Regretul meu este ca nu am avut mai devreme acesti jucatori, altfel discutam acum despre cele patru meciuri ramase. Sunt meciuri foarte importante, pentru ca suntem in pericol de a nu accede in play-off.

Este realitatea, e dureroasa, dar exista aceste sanse. Minime cred eu, dar exista. Trebuie sa nu mai primim goluri prostesti ca in meciul cu Viitorul, pe greselile noastre

Nu am emotii, stiu ca putem castiga cele patru meciuri si sigur suntem in play-off. Trebuie sa castigam meciurile noastre. Lotul pe care il avem acum este mai bun decat cel din vara”, a declarat Ioan Andone, potrivit Digi Sport.

Meciul dintre Concordia si Dinamo se va disputa luni, de la ora 20:00, pe terenul ilfovenilor.