Gheorghe Hagi a marturisit ca stie totul despre echipa cu care va juca Viitorul U19 in cadrul optimilor Youth League si ca desi, va fi un meci greu, nimic nu este imposibil.

„Suntem fericiti, suntem bucurosi ca am facut aceasta performanta si ca exista o academie si in Romania care se bate cu cele de afara. Nu stiu daca ma credeti, dar la o ora dupa ce i-am vazut am stiut totul despre ei. O sa fie meci greu, dar nimic nu e imposibil cu noi”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit Digi Sport.

Pustii lui Hagi vor juca o singura mansa, in deplasare, impotriva celor de la FC Porto, cu care se vor lupta pentru calificarea in sferturile de finala ale Youth League.