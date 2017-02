Vlad Caba, antrenorul formatiei de handbal masculin HC Odorheiu Secuiesc, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre victoria obtinuta duminica, in fata formatiei HCDS Constanta, cu scorul de 31-27, pe teren propriu in Liga Nationala.

„Astazi am avut un meci reusit impotriva unei echipe cu foarte multa experienta. Nu pot sa fiu altfel decat bucuros. Dupa doua infrangeri, venise si randul nostru, astazi a fost ziua noastra. Stam destul de bine, dar sezonul regulat e una si play-off-ul e altceva.

Este pacat sa ai un asemenea proiect si sa nu poti sa il dezvolti. Ma gandesc pentru viitor. Fara o logistica puternica nu se poate. Fara sprijinul autoritatilor locale nu stiu ce sanse ar fi.

Acesti ani au fost frumosi pentru mine si nu pot decat sa le multumesc oamenilor de langa mine care mi-au oferit incredere.

A forma o echipa nu este deloc usor si de multe ori se dau si rateuri pentru ca lucram cu oameni. Nu e usor sa aducem jucatori straini si nici romani, din cauza ca orasul nu ofera prea multe posibilitati. Suntem destul de bine acoperiti pe posturi acum. Unii dintre jucatori sunt produse locale.

Nu avem un campionat rau. Avem un campionat in care partidele sunt destul de echilibrate. Este foarte greu sa te impui in deplasare, niciunde nu e usor.”, a declarat Vlad Caba, in cadrul emisiunii Liga de weekend.