Elise Mertens a invins-o pe Irina Begu in setul decisiv la Fed Cup, iar Belgia conduce Romania cu scorul de 3-0. Belgianca s-a declarat surprinsa de aceasta victorie, marturisind ca Irina a jucat foarte bine.

„A fost prima mea participare in Fed Cup. A fost extraordinar sa fiu aici, la fel ca si atmosfera. A fost un meci dificil, ma bucur ca am obtinut victoria. Nu ma asteptam sa castig. M-am asteptat sa dau tot ce pot mai bine, asa ca am dat totul si mi-a iesit.

Nu am controlat toate mingile, asa cum as fi vrut, Irina a jucat foarte bine in primul set si atunci am inceput sa ma gandesc la toate lucrurile bune pe care le pot face si am castigat incredere. Sunt foarte fericita ca am jucat de aceasta data. A fost o experienta extraordinara”, a declarat Elise Mertens, potrivit Digi Sport.